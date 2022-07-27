Chloe Loughnan'dan 'evlilik' açıklaması!

Chloe Loughnan, önceki gün futbolcu aşkı Andy O'Connell ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Loughnan, yeni sevgilisiyle tanışma süresi ve gelecek planları hakkında, "Bizim İrlanda’da çok fazla ünlü yok. O yüzden çok alışamadı böyle ilgiye. Eskiden bu yana tanışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"EVLİLİK OLABİLİR ASLINDA"

Ünlü popçu Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğini 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran 30 yaşındaki model, "Evlilik düşünceniz var mı?" sorusuna, "Kim bilir. Olabilir aslında" yanıtını verdi.