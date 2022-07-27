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Gecce Magazin Haberleri

Chloe Loughnan'dan 'evlilik' açıklaması!

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın eski eşi, İrlandalı model Chloe Loughnan, çocukluk arkadaşı ve hemşehrisi olan yeni sevgilisi Andy O'Connell ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Chloe, AVM çıkışında futbolcu aşkı ile objektiflere mutluluk pozu verdi.

Chloe Loughnan'dan 'evlilik' açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2022 15:19

Chloe Loughnan, önceki gün futbolcu aşkı Andy O'Connell ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Loughnan, yeni sevgilisiyle tanışma süresi ve gelecek planları hakkında, "Bizim İrlanda’da çok fazla ünlü yok. O yüzden çok alışamadı böyle ilgiye. Eskiden bu yana tanışıyoruz" açıklamasını yaptı.

 

 

"EVLİLİK OLABİLİR ASLINDA"

Ünlü popçu Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğini 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran 30 yaşındaki model, "Evlilik düşünceniz var mı?" sorusuna, "Kim bilir. Olabilir aslında" yanıtını verdi.

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