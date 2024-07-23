Cengiz Ünder'e Talip Sayısı 3 Oldu! Fenerbahçe Cengiz'i Satacak mı?

Cengiz Ünder'e Talip Sayısı 3 Oldu! Fenerbahçe Cengiz'i Satacak mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2024 17:36

Fenerbahçe, yeni sezona büyük bir heyecanla başlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, transfer döneminde de adından söz ettirdi. Kadrosuna kattıkları isimlerle güçlenen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa arenasına başlamaya hazırlanıyor. Ancak, takımın kadro planlaması ve oyuncu geleceği hakkında bazı önemli gelişmeler yaşanıyor.

Transferde Öne Çıkan İsimler

Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayı giyen yeni oyuncular oldu. Bu transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Avrupa arenasında iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

UEFA Kadrosunda Dikkat Çeken Eksikler

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu ve bazı önemli oyuncular listeye dahil edilmedi. Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir bu listeye alınmadı. Bu durum, bu oyuncuların geleceği hakkında belirsizlikler yaratmış durumda.

Cengiz Ünder’e Çizme’den Talipler

Cengiz Ünder’e Serie A’dan üç takım talip oldu. Napoli, Fiorentina ve Bologna, 27 yaşındaki oyuncunun peşinde. Fenerbahçe’nin, Cengiz Ünder için 10 milyon Euro civarında bir teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon, Cengiz Ünder, 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 33 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen milli oyuncu, 1.357 dakika sahada kaldı. Ancak, bu performansa rağmen Cengiz Ünder’in geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Cengiz Ünder’in Kariyer Yolu

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997’de Balıkesir’de doğdu. Futbola Bucaspor altyapısında başladıktan sonra Altınordu altyapısına geçti. 2014’te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra, 2016 yazında Başakşehir'e transfer oldu. 1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ünder, sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydi. 2022 yazında Fransız ekibi tarafından 8.4 milyon Euro'ya bonservisi alındı ve 2023 yazında Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder’in güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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