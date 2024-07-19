Cengiz Ünder'e Napoli Talip: Fenerbahçeli Yıldız İtalyan Devinin Listesinde

Geride kalan sezon Fenerbahçe forması ile tüm dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekibi Napoli, yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı kaydedildi. Cengiz Ünder'in performansı, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmesine neden oldu ve Napoli, bu kulüpler arasında yerini aldı.

Geçen Sezon Transfer Edildi

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i geçen sezonun başında kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Ünder'in bonservisi için Marsilya'ya 15 milyon Euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceği ifade edilmişti. Bu transfer, Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görüldü.

Sezon Performansı

Cengiz Ünder, geride kalan sezon Fenerbahçe forması ile 33 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, söz konusu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Bu performans, onun yeteneklerini ve sahadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kritik maçlarda gösterdiği performansla takımına önemli katkılar sağladı.

Napoli Listeye Aldı

Sergilediği performansla dev takımları peşine takan Cengiz Ünder'e son olarak Napoli talip çıktı. İtalyan gazeteci Damiano Er Faina'nın haberine göre; Serie A ekibi Napoli, Fenerbahçe’den Cengiz Ünder ile temasta. Napoli, Cengiz'in yeteneklerinden faydalanarak hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Bu transfer gerçekleşirse, Cengiz Ünder, Napoli'nin gelecek sezonki planlarında önemli bir rol oynayabilir.

Napoli'de 3. Fenerbahçeli Olabilir

İtalyan takımı Napoli, daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Koreli Kim Min Jae'yi yüksek bonservis bedelleri vererek kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder de Napoli'ye transfer olursa, Napoli kadrosundaki üçüncü Fenerbahçeli futbolcu olacak. Bu, Fenerbahçe ile Napoli arasında oluşan güçlü transfer bağını da pekiştirecektir.

Cengiz Ünder'in Geleceği

Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferi, hem Fenerbahçe hem de oyuncu için önemli bir adım olabilir. Fenerbahçe, bu transferden önemli bir gelir elde edebilirken, Cengiz Ünder de kariyerinde yeni bir sayfa açarak Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde mücadele etme fırsatını yakalayabilir. Napoli'nin ilgisi, Cengiz'in uluslararası arenada ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyor.