Cengiz Coşkun evlendi! İşte düğünden kareler...

Yaklaşık sekiz yıl önce Romanyalı güzel Beatrica Lorena ile aşk yaşamaya başlayan Cengiz Coşkun'dan sevindiren bir haber geldi. Ünlü çift, uzun yıllardır devam eden mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Coşkun-Lorena çiftinin şahitliğini Diriliş Ertuğrul dizisinden rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar yaptı. Çifti bu mutlu gününde yönetmen Metin Günay ve birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu dostları yalnız bırakmadı.

"MUTLULUKLAR KARDEŞİM"

Diğer taraftan düğünden ilk paylaşım Engin Altan Düzyatan'dan geldi. Damadın nikah şahitliğini üstlenen yakışıklı oyuncu, törenden kareleri; "Mutluluklar kardeşim" notuyla Instagram'da paylaştı.