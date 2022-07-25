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Gecce Magazin Haberleri

Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kazanın 10 gün önce yaşandığını ve abartıldığı kadar ciddi olmadığını belirten Yılmaz, "Taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk…" dedi. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2022 11:13

Bodrum'da trafik kazası yapan komedyen Cem Yılmaz, olayla ilgili haberlerde kullanılan 'ölümden döndü' ifadelerine tepki gösterdi. Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"10 gün önce bi taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk… Sağolsun eş dost telaş yapmış 'ölümden döndü' haberi görünce… Ölümden dönen mi var :) Elbette ölümden dönmedim direkt o yolda ilerliyorum teşekkürler." 

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