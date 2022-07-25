Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması!

Bodrum'da trafik kazası yapan komedyen Cem Yılmaz, olayla ilgili haberlerde kullanılan 'ölümden döndü' ifadelerine tepki gösterdi. Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



"10 gün önce bi taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk… Sağolsun eş dost telaş yapmış 'ölümden döndü' haberi görünce… Ölümden dönen mi var :) Elbette ölümden dönmedim direkt o yolda ilerliyorum teşekkürler."