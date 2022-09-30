Cem Yılmaz: Üzerimde aşk yok

Cem Yılmaz, önceki akşam katıldığı bir davette görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu görülen Yılmaz, magazin muhabirleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

2020'de aşk yaşadığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Cem Yılmaz, "O konular hakkında konuşmak istemiyorum. İş konuşalım. 20 gün sonra yeni bir filme başlıyoruz" dedi.



"ÜZERİMDE AŞK YOK!"

Cem Yılmaz, "Aşk hayatınızda kimse var mı?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi. Ünlü komedyen, "Bakayım... Üzerimde şu an aşk yok" diyerek kahkaha attı.

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