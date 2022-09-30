  • 30 EYLÜL Cuma 14:34
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Cem Yılmaz: Üzerimde aşk yok

Önceki akşam bir davete katılan Cem Yılmaz, magazin muhabirlerinin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili sorularını "O konular hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek yanıtsız bıraktı. Yılmaz, "Aşk hayatınızda kimse var mı?" sorusuna ise "Bakayım... Üzerimde şu an aşk yok" şeklinde esprili bir cevap verdi.

Cem Yılmaz: Üzerimde aşk yok
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2022 10:53

Cem Yılmaz, önceki akşam katıldığı bir davette görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu görülen Yılmaz, magazin muhabirleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. 

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

2020'de aşk yaşadığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Cem Yılmaz, "O konular hakkında konuşmak istemiyorum. İş konuşalım. 20 gün sonra yeni bir filme başlıyoruz" dedi.
 

 

"ÜZERİMDE AŞK YOK!"

Cem Yılmaz, "Aşk hayatınızda kimse var mı?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi. Ünlü komedyen, "Bakayım... Üzerimde şu an aşk yok" diyerek kahkaha attı.

​​​​​​​

'Çakallarla Dans 6' vizyon tarihi açıklandı!
Kaan Yıldırım ile Özge Gürel'i buluşturan 'Sipahi' sete çıkıyor!
Benzer Haberler
Teoman: Tembellik kariyeri yapmaya karar verdim! Teoman: Tembellik kariyeri yapmaya karar verdim!
Yılmaz Erdoğan: Rodin'le aramızda rekabet var, Berfin babacı! Yılmaz Erdoğan: Rodin'le aramızda rekabet var, Berfin babacı!
İrem Sak son haliyle yine şaşırttı! İrem Sak son haliyle yine şaşırttı!
Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum Mehmet Ali Erbil: Çok para kazanmıyorum
Aslı Bekiroğlu: Oyunculukta sınırım yok Aslı Bekiroğlu: Oyunculukta sınırım yok
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi ortaya çıktı! Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi ortaya çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Özberk'ten Murat Boz itirafı:
  • 24-09-2022 11:46

Burcu Özberk'ten Murat Boz itirafı: "Çok tatlı..."

Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi!
  • 28-09-2022 15:54

Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi!

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan mutluluk pozu
  • 24-09-2022 13:14

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan mutluluk pozu

Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e 2 milyon dolarlık evlenme teklifi!
  • 26-09-2022 11:21

Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e 2 milyon dolarlık evlenme teklifi!

Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosuna sürpriz isim!
  • 27-09-2022 12:06

Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosuna sürpriz isim!