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Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım tatilde!

Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu, yakın arkadaşları Kaan Yıldırım ile beraber tatile çıktı.

Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım tatilde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2022 14:31

Uraz Kaygılaroğlu dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz ve Kaan Yıldırım ile tatilde olduğunu takipçileri ile paylaşmıştı. Dün Cem Yılmaz'ın teknesinde görüntülenen üçlü denizde eğlenceli anlar geçirdi. 

Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu denizin keyfini çıkarırken, Cem Yılmaz arkadaşlarını güneşlenerek izledi. Sonrasında arkadaşlarına katılan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım denizde kahkaha dolu anlar yaşadı. 

Güne teknede devam eden ekip, keyifli halleri ile kameralara yansıdı. 

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