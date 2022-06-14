Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım tatilde!

Uraz Kaygılaroğlu dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz ve Kaan Yıldırım ile tatilde olduğunu takipçileri ile paylaşmıştı. Dün Cem Yılmaz'ın teknesinde görüntülenen üçlü denizde eğlenceli anlar geçirdi.

Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu denizin keyfini çıkarırken, Cem Yılmaz arkadaşlarını güneşlenerek izledi. Sonrasında arkadaşlarına katılan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım denizde kahkaha dolu anlar yaşadı.

Güne teknede devam eden ekip, keyifli halleri ile kameralara yansıdı.