Cem Yılmaz genç sevgilisinden ayrıldı!

Özel hayatıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut’la Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. 48 yaşındaki komedyen, dizi setinde yakınlaştığı 22 yaş küçük genç oyuncu ile mekandan çıktıktan sonra Levent’teki evine geçti. Ancak ikilinin ilişkisi kısa sürdü. Ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz’dan geldi. Cem Yılmaz sevgilisini sosyal medya hesabından takibi bıraktı. Birkaç gün sonra ise Rüya Demirbulut, kendi sosyal medya hesabından Cem Yılmaz’ı takipten çıktı.