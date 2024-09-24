Cem Söküt’ten Yalı Çapkını setindeki 'Dokunma' krizi hakkında açıklama

Yalı Çapkını dizisinin üçüncü sezonunda kadroya katılan Cem Söküt, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı iddia edilen “dokunma” krizine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sevilen dizinin üçüncü sezonunda Söküt ile Saraçoğlu arasında yaşandığı iddia edilen ve magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olay, Bilal Özcan’ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özcan, Saraçoğlu'nun Söküt'e "Ellemeni istemiyorum" diyerek tepki gösterdiğini ileri sürmüştü.

Cem Söküt, bu iddiaların ardından Instagram hesabından şu ifadeleri paylaştı: