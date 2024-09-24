Cem Söküt’ten Yalı Çapkını setindeki 'Dokunma' krizi hakkında açıklama

Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda kadroya katılan Cem Söküt, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen 'dokunma' kriziyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Cem Söküt’ten Yalı Çapkını setindeki 'Dokunma' krizi hakkında açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2024 18:57

Yalı Çapkını dizisinin üçüncü sezonunda kadroya katılan Cem Söküt, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı iddia edilen “dokunma” krizine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sevilen dizinin üçüncü sezonunda Söküt ile Saraçoğlu arasında yaşandığı iddia edilen ve magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olay, Bilal Özcan’ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özcan, Saraçoğlu'nun Söküt'e "Ellemeni istemiyorum" diyerek tepki gösterdiğini ileri sürmüştü.

Cem Söküt, bu iddiaların ardından Instagram hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Kariyerim boyunca onlarca kadın meslektaşım ile aynı projede çalıştım. Tüm çalışma arkadaşlarımla olan ilişkim saygı ve profesyonellik çerçevesinde olmuştur. Rol arkadaşım ile sosyal medyada dolaşan haberlerle ilgili görüştüğümde, böyle bir durumun yaşanmadığını ve haberlerin iftira niteliğinde olduğunu tarafıma iletmiştir. Türkiye’nin en çok izlenen projesine zarar vermek amacıyla genç oyuncular üzerinden yapılan bu çirkin girişimlerin boşa çıkacağına inanıyorum."

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