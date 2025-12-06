Celil Nalçakan Kaza Geçirdi: Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama Geldi: "Çizik Bile Yok, Turp Gibiyim"

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için olayı bizzat kendi ağzından aktaran Nalçakan, hem kendisinin hem de kazadaki diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"Birinci Ağızdan Duyun İstedim"

Trafik kazasına ait görüntüleri paylaşan oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim. Çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor. Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti."

"Araçlar Biraz Sıkıntılı Ama Her Şey Yolunda"

Kazada kimsenin yara almadığını vurgulayan Celil Nalçakan, hem kendisinin hem de kazaya karışan diğer kişilerin durumunu şöyle özetledi:

"Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda."

Ünlü oyuncunun bu açıklaması, sevenlerinin endişelerini giderdi ve yoğun destek mesajları aldı.