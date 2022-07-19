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Gecce Magazin Haberleri

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' sete çıktı!

Efsanevi dizi Behzat Ç’nin yeni hikayesi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' için Ankara’da set başladı.

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' sete çıktı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 19-07-2022 14:45

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ve ilk tanıtımı ile büyük ilgi gören ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, gerçekleştirilen okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi. Türk dizi tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Behzat Ç., yeni hikayesiyle seyirciye özledikleri heyecanı yaşatacak.

BluTV’nin yeni orijinal içeriğinde; usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek. Erdal Beşikçioğluİnanç KonukçuBerkan ŞalEge AydanAyça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali NuroğluEsra RonabarBurak DakakEvliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu katıldı. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.

 

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