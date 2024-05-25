Cebinde AKBANK Kartınız Varsa, Başvuru Yaparak 100.000 TL Ödeme Almak Çok Basit! Açıklandı!  

Cebinde Akbank kartı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında banka müşterisi olan vatandaşlara 24 ay vadeli 100.000 tl kredi verilecek. AKbank hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvuruları hızlı bir şekilde verilmektedir.

AkBank, banka hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için başvurularını yapacak olan kişilerin kredi puanı 1.100 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak da diledikleri zaman bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak 100.000 tl kredi alabilir. Akbank hesabınız üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi oluşturmanız isteniyor.

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar kendi cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli TC kimlik numarasını da yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına göndererek Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. 18 yaş üzerinde olan ve bireysel olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Akbank üzerinden 100.000 TL kredi alabiliyor.