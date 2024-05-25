Cebinde AKBANK Kartınız Varsa, Başvuru Yaparak 100.000 TL Ödeme Almak Çok Basit! Açıklandı!  

Cebinde AKBANK Kartınız Varsa, Başvuru Yaparak 100.000 TL Ödeme Almak Çok Basit! Açıklandı!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-05-2024 09:27

Cebinde Akbank kartı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında banka müşterisi olan vatandaşlara 24 ay vadeli 100.000 tl kredi verilecek. AKbank hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvuruları hızlı bir şekilde verilmektedir. 

AkBank, banka hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için başvurularını yapacak olan kişilerin kredi puanı 1.100 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak da diledikleri zaman bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak 100.000 tl kredi alabilir. Akbank hesabınız üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi oluşturmanız isteniyor. 

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar kendi cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli TC kimlik numarasını da yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına göndererek Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. 18 yaş üzerinde olan ve bireysel olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Akbank üzerinden 100.000 TL kredi alabiliyor. 

Benzer Haberler
Ziraat Bankası BANKA Hesabı Olanlar Dikkat! 5 Gün İçinde 55000 TL Ödeme Başladı!   Ziraat Bankası BANKA Hesabı Olanlar Dikkat! 5 Gün İçinde 55000 TL Ödeme Başladı!  
Bayram Öncesi Emeklilere Müjde: Bankalardan Büyük Promosyon Fırsatı Bayram Öncesi Emeklilere Müjde: Bankalardan Büyük Promosyon Fırsatı
EMEKLİYE BAYRAM HABERİ! Bayramdan önce çifte ödeme olacak! Maaşlar erken yatacak! EMEKLİYE BAYRAM HABERİ! Bayramdan önce çifte ödeme olacak! Maaşlar erken yatacak!
SON DAKİKA! Emeklilere Müjde: 2024'te İntibak Zammı Geliyor SON DAKİKA! Emeklilere Müjde: 2024'te İntibak Zammı Geliyor
SON DAKİKA! Emekliye Müjdeli Haber! 10.000 TL'ye Kadar NAKİT Ödeme Başladı! SON DAKİKA! Emekliye Müjdeli Haber! 10.000 TL'ye Kadar NAKİT Ödeme Başladı!
EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI! Son Dakika Açıklama Geldi! Maaş Alan Emekliler Dikkat! EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI! Son Dakika Açıklama Geldi! Maaş Alan Emekliler Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
  • 23-05-2024 11:15

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

Can Yaman, 1 Milyon Euro'yu elinin tersiyle itti
  • 23-05-2024 11:02

Can Yaman, 1 Milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Melis Sezen'in paylaşımı olay oldu: İlginç hareketleri eleştiri yağmuruna tutuldu
  • 24-05-2024 11:32

Melis Sezen'in paylaşımı olay oldu: İlginç hareketleri eleştiri yağmuruna tutuldu

Cem Yılmaz
  • 21-05-2024 10:01

Cem Yılmaz "daha fazla bekleyemem" diyerek açıkladı!

Çağla Şıkel’in derin dekolteli siyah-beyaz tarzı!
  • 22-05-2024 10:59

Çağla Şıkel’in derin dekolteli siyah-beyaz tarzı!