Çaykur Rizespor'dan Transfer Açıklamaları: Emirhan Topçu İçin İki Kulüple Görüşmeler Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Slovenya’da tamamladı. Hazırlık kampının ardından transfer çalışmalarına hız veren Rize ekibi, altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu’nun transferi için Las Palmas ve Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürüyor.

Çaykur Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Bakır, “Kampta hocamızın tüm isteklerini yerine getirdik. Sezon öncesi bir hazırlık maçı daha yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar Ali Sowe, Giannis Papanikolaou ve Emre Can'ı kadromuza kattık. Kalan transferlerde acele etmeden doğru oyuncuları tercih edeceğiz,” dedi.

Emirhan Topçu’nun Las Palmas ve Beşiktaş ile olan görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bakır, “Her iki kulüp de oyuncumuz için istekli. Şu an resmi teklifler alınmış değil, ancak süreç yakında sonuçlanabilir,” ifadelerini kullandı.