Çaykur Rizespor'dan Transfer Açıklamaları: Emirhan Topçu İçin İki Kulüple Görüşmeler Devam Ediyor

Çaykur Rizespor'dan Transfer Açıklamaları: Emirhan Topçu İçin İki Kulüple Görüşmeler Devam Ediyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-07-2024 16:19

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Slovenya’da tamamladı. Hazırlık kampının ardından transfer çalışmalarına hız veren Rize ekibi, altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu’nun transferi için Las Palmas ve Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürüyor.

Çaykur Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Bakır, “Kampta hocamızın tüm isteklerini yerine getirdik. Sezon öncesi bir hazırlık maçı daha yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar Ali Sowe, Giannis Papanikolaou ve Emre Can'ı kadromuza kattık. Kalan transferlerde acele etmeden doğru oyuncuları tercih edeceğiz,” dedi.

Emirhan Topçu’nun Las Palmas ve Beşiktaş ile olan görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bakır, “Her iki kulüp de oyuncumuz için istekli. Şu an resmi teklifler alınmış değil, ancak süreç yakında sonuçlanabilir,” ifadelerini kullandı.

Benzer Haberler
Kocaelispor'dan Yeni Transfer: Marcao Kiralık Olarak Kadroda! Kocaelispor'dan Yeni Transfer: Marcao Kiralık Olarak Kadroda!
Galatasaray'dan Genç Kaleciye Kiralık Transfer: Jankat Yılmaz Adanaspor'a Gidiyor Galatasaray'dan Genç Kaleciye Kiralık Transfer: Jankat Yılmaz Adanaspor'a Gidiyor
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris 2024'te Sahaya Çıkıyor A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris 2024'te Sahaya Çıkıyor
Amerika, Sırbistan'ı Rahat Geçti: 110-84 Amerika, Sırbistan'ı Rahat Geçti: 110-84
Antalyaspor, Paraguaylı Forvet Braian Samudio ile Anlaştı Antalyaspor, Paraguaylı Forvet Braian Samudio ile Anlaştı
Karaca'dan Yeni Evlenecek Çiftlere Özel Zamana Meydan Okuyan 178 Parçalık Evlilik Paketi! Karaca'dan Yeni Evlenecek Çiftlere Özel Zamana Meydan Okuyan 178 Parçalık Evlilik Paketi!
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor

Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?
  • 24-07-2024 11:40

Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?