Cansu Dere tatilde!

Başrolünde yer aldığı dizinin final yapmasının ardından sezonu açan Cansu Dere (41), tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Sahilde gökkuşağının önünde boy gösteren Cansu Dere'nin fit hali dikkatlerden kaçmadı. Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü oyuncunun gönderisi ise takipçilerinden oldukça ilgi gördü.