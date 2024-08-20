Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin doğacak bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, geçen hafta bebek beklediklerini duyurarak büyük bir mutluluk yaşadı. Son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezonunda birlikte rol alan çift, sosyal medyadan paylaştıkları ultrason fotoğrafıyla bebek heyecanlarını sevenleriyle paylaştı.

3,5 aylık hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat’ın bebeğinin cinsiyeti de bu hafta belli oldu. Mutlu çiftin bebeklerinin erkek olduğu öğrenildi. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, bebeklerini kucaklarına almayı sabırsızlıkla beklerken, hayranları da bu güzel haberi coşkuyla karşıladı.