Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat aynı projede

İlk sezonu büyük ilgi gören Serenay Sarıkaya’nın başrolünde olduğu "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin ikinci sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Ay Yapım imzalı dizinin yeni sezonu, modern şehir hayatındaki ilişkileri avukat Leyla ve onun ofisindeki arkadaş grubunun üzerinden anlatmaya devam edecek.

Geçen ay yayınlanan ilk sezonun ardından ekip, önceki hafta ikinci sezon için sete çıktı. Yönetmenliğini Bertan Başaran’ın üstlendiği dizinin ikinci sezonuna birçok ünlü isim de konuk olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu isimlerin başında ünlü aktör Cansel Elçin geliyor. Başarılı oyuncu, eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın "Avukat Beliz" rolünü canlandırdığı dizide, Esra’nın (Esra Ruşan) eski sevgilisi İskender karakterine hayat verecek. Yeni sezon, izleyicilere sürprizlerle dolu sahneler ve yeni karakterlerle daha da zenginleşmiş bir hikaye sunacak.