Cansel Elçin de o dizinin kadrosuna katıldı

Cansel Elçin, Turgay Bey karakteriyle ekranlara geri dönecek. İşte detaylar..

Cansel Elçin de o dizinin kadrosuna katıldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-10-2024 13:55

Ay Yapım’ın Netflix için hazırladığı ve büyük merakla beklenen "Masumiyet Müzesi" dizisinin çekimleri başladı. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan bu dizi, izleyicileri derin bir aşk hikayesinin içine çekecek.

9 bölümlük bu iddialı projede, dizinin başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşıyor. Paşalı, dizide Kemal karakterine hayat verirken, Kandemir ise onun büyük aşkı Füsun rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Zeynep Günay Tan oturuyor.

Projeye katılan bir diğer dikkat çekici isim ise usta oyuncu Cansel Elçin oldu. Elçin, dizide Turgay Bey karakteriyle ekranlara geri dönecek. Elçin ayrıca tiyatro sahnesinde “Misery” adlı oyunla performans sergilemekte ve Netflix’in bir diğer popüler dizisi **"Kimler Geldi Kimler Geçti"**nin 3. sezonunda da rol almaya hazırlanıyor.

"Masumiyet Müzesi", izleyicilere hem İstanbul’un nostaljik dokusunu hem de derin bir aşk hikayesini sunacak. Dizinin çekimleri New York’un ardından Bodrum’da devam edecek.

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