Canlı yayında akıl almaz olay! Müge Anlı’nın koltuğuna büyü sıkıştırdı

Müge Anlı’yı ölüm büyüsü yapmakla tehdit eden üfürükçü kadının müridi, canlı yayında koltuğa bir şey sıkıştırırken görüntülendi.

Peygamberliğini ilan eden kadın, canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı, “Dibine kadar size inanmıyorum, şarlatansınız. İnsanların psikolojik sorunlarından, cehaletlerinden faydalanarak onların üzerinden maddi imkan sağlayan bir şarlatansınız. Yüzünüzü bile dönemiyorsunuz. Bana da hiçbir şey yapamazsın sen. Vız gelir tırıs gider. Ben Emine değilim, Hülya da değilim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Rabbim ne biliyorsa o bellidir. Demirden korkan trene binmez” diyerek tepki gösterdi.