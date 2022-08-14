Caner Cindoruk: Senaryo çalışmalarım var!

Caner Cindoruk, geçtiğimiz gün Levent'te objektiflere yakalandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, yeni projeleri için yoğun bir tempoda çalıştığını ifade etti.

"Tiyatro oyunumuz var Adana'da bir de Moda sahnesinde" diyeni Cindoruk, "Yeni şeyler okuyoruz, yakın zamanda çok güzel şeylerle görüşeceğiz." diye konuştu.

Tiyatro oyunlarının ikisinin de komedi olduğunu söyleyen 42 yaşındaki oyuncu, ayrıca senaryo yazmak istediğini ifade etti. Ünlü isim, "Senaryoyla ilgili çalışmalarım var, yakın zamanda onunla ilgili bilginiz olur." dedi.