“Can Borcu” dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı! Ebru Özkan ve Ragıp Savaş yeniden bir arada

NTC Medya’nın atv ekranları için hazırladığı yeni dizi Can Borcu, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Dün Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapılan okuma provasıyla start verilen dizinin çekimleri, 7 Kasım Perşembe günü başlayacak. Merakla beklenen yapımın senaryosu Onur Uğraş’a, yönetmenliği ise Semih Bağcı’ya ait.

Can Borcunda, geçtiğimiz sezon Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde birlikte rol alan usta oyuncular Ragıp Savaş ve Ebru Özkan, bu kez 25 yıllık evli Handan ve Celal karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak. Hikaye, mimar Serkan’ın (Bülent İnal) kızı Doğa (Dora Dalgıç) ile yaşadığı sorunlar ve tesadüfen yollarının kesiştiği Handan’ın yaşamına girmesiyle karmaşık bir hal alıyor. Dizide sarsıcı bir ihanet ve yıllardır süren yasak bir aşkın açığa çıkmasıyla yaşanan trajik bir trafik kazası, olayları bambaşka bir noktaya taşıyacak.

Sezonun en çok beklenen yapımlarından biri olan Can Borcu, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.