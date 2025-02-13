Can Atasoy: Otomobiller Objektifinde Sanata Dönüşüyor

Türkiye'nin en prestijli motor sporu fotoğrafçılarından biri olan Can Atasoy, 2010 yılında başladığı fotoğraf serüveninde önemli bir iz bırakmayı başardı.

Can Atasoy: Otomobiller Objektifinde Sanata Dönüşüyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-02-2025 10:16

 

D3000 modeliyle fotoğrafçılığa adım atan Atasoy, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sayısız otomobil tutkunu ile çalıştı ve onların hikayelerini etkileyici bir şekilde fotoğrafladı. TOSFED ve Apex Masters gibi önemli organizasyonlar için birçok profesyonel projeye imza atan Atasoy, bu projeler sayesinde ulusal ve uluslararası alanda büyük beğeni topladı.


Bir yarış arabası sürücüsünün tecrübelerini objektifine yansıtan Atasoy'un çektiği fotoğraflar, izleyenleri derinden etkiliyor. Özellikle 2021 yılında Laguna Seca pistinde çektiği Ferrari 259 GTO ve Jaguar C-Type fotoğrafları, bir etkinlik kitapçığında ve billboardlarda kullanılarak uluslararası takdir kazandı.


Ayrıca, fotoğraflarında kendi yarış arabası sürücülüğü tecrübesini ve yeteneğini ustaca kullanarak, otomobil ve otomobil yarışlarını görselleştirme konusunda büyük bir üne sahip olan Atasoy, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Can Atasoy, bu alandaki yeteneklerini ve deneyimlerini sürekli olarak genişletmeye devam ediyor.

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