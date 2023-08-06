Çalışmayanlara, işsizlere, ev hanımlarına, emekliye 10.000 TL trink diye yatıyor! Yarın başlıyor!

Yarın başlıyor! Çalışmayanlara, işsizlere, ev hanımlarına, emekliye 10.000 TL trink diye yatıyor- Bu kampanya kapsamında, Garanti BBVA Mobil üzerinden bireysel kredi kartı başvurusu yaparak onay alan müşterilere 10.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans imkanı sunuluyor. İşte kampanya detayları ve başvuru şartları.

Kampanya Detayları:

Kampanya 1 Ağustos - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyadan yararlanmak için müşteri olma sürecinin Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Eğer uzaktan müşteri olma süreci Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanamazsa ve süreç şubede devam ederse kampanyadan faydalanılamaz.

Kampanyadan sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan ve başvuruları onaylanan müşteriler yararlanabilir.

Kampanya tanımı, kredi kartı başvurusunun onaylandığı tarihten bir gün sonra yapılacaktır.

Taksitli Nakit Avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmiş ve kullanıma açık olması gerekmektedir. Henüz şifresi belirlenmemiş veya kullanıma açılmamış kartlar kampanyadan yararlanamaz.

Kampanya kapsamında kredi kartı 1 Ağustos - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında açılan müşteriler, 30 Eylül 2023 tarihine kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından faydalanabilir.

Kampanya kapsamındaki faizsiz Taksitli Nakit Avans, kredi kartı açılışından sonra sadece bir kez kullanılabilir.

Kampanya kapsamında maksimum 10.000 TL Taksitli Nakit Avans, 6 taksit ile kullanılabilecektir. 10.000 TL üzeri veya 6 taksit dışında yapılan çekimlerde, çekilen tutarın tamamı için güncel nakit avans faizi uygulanacaktır.

Bu kampanya ile Garanti BBVA, müşterilerine hızlı ve kolay bir şekilde faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı oluyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet veya BonusFlaş üzerinden kampanya detaylarını inceleyebilirsiniz.