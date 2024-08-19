Çalışma Hayatında Devrim: İş Kanununda Büyük Revizyon Kapıda

Hükûmet, 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu'nda köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Çalışma saatlerinden tatil ücretlerine kadar birçok başlık üzerinde kapsamlı bir revizyon gerçekleştirilecek.

Çalışma Saatleri Kısalıyor

Mevcut haftalık 45 saatlik çalışma süresi, 40 saate düşürülecek. Ayrıca, bazı meslek gruplarında 48 saat olan haftalık çalışma süresi de 40 saate indirilecek. Bu değişiklik, çalışanların iş-özel hayat dengelerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Esnek Çalışma Modelleri

Yeni düzenlemede, uzaktan, kısmi ve platform bazlı esnek çalışma modelleri de yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu değişikliklerin iş dünyası gereklilikleri ve çalışan memnuniyeti göz önünde bulundurularak yapılacağını belirtti.

Detaylar Netleşiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıda, iş kanunundaki değişikliklerle ilgili teknik çalışmalar başlatıldı. Çalışanların güçlendirilmesi ve iş hayatının modernize edilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Çalışanlar Merkezde

Hükûmet yetkilileri, yapılacak düzenlemelerde çalışanların merkeze konacağını ve verimliliği artırmayı amaçladıklarını vurguladı. “Çalışanı güçlendirirsen, işletme de güçlenir” görüşüyle bu reformların iş dünyasında önemli değişiklikler yaratması bekleniyor.