Çalışırken bunu yapan emekli maaşını iki katı alıyor! SGK az evvel resmen duyurdu! İşte detaylar

Emeklilik döneminde yaşanan düşük maaş sıkıntısı, birçok emeklinin karşılaştığı bir gerçektir. Uzun yıllar çalışarak prim günlerini tamamlamak, maalesef yüksek emekli maaşı almak için tek başına yeterli değildir. Emeklilikte daha yüksek bir maaş almanın yollarını aşağıda sıralıyoruz. Ancak önce, emekli olmak için gereken temel koşulları hatırlatalım:

Belirli bir süre çalışmış olmak. Bu süre içerisinde prim ödemiş olmak. Gerekli yaş sınırını doldurmak.

Emekli maaşı, çalışanların ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranlarının çarpımı sonucu belirlenir. Ancak, emekli maaşı bağlama oranları zaman içinde düşmüştür ve bu durum emeklileri zorlamaktadır. Bu nedenle, emeklilikte yüksek maaş alabilmek için çeşitli çalışmalar yapılmış ve talepler dile getirilmiştir.

Emeklilerin aylık maaşında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prim esas kazançları önemli bir rol oynar. Ayrıca, emekli maaşını etkileyen faktörler arasında enflasyon oranı ve ekonomik büyüme de bulunmaktadır. Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısına bağlı olarak belirlenir ve her 360 gün için %2 olarak hesaplanır. Bununla birlikte, emekli maaşı bağlarken kişinin çalışma statüsüne de bakılır. Son 7 yılda hangi statüde çalışıldığı belirleyici olur. Emekli maaşı, bu son 7 yılın prim ödeme tarihine göre hesaplanır. Örneğin, son 7 yıl içinde Bağkur'lu olarak çalışan biri bu statüye göre emekli olabilir.

Emeklilik şartlarını yerine getiren bir kişi çalışmaya devam ettiği sürece emekli maaşı artabilir. Ancak bu artış için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yüksek ücretlerin bildirilmesi ve yüksek prim ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, son 3,5 yılda prim ödemeleri ve ücretlerin yüksek bildirilmesi de emekli maaşını artırabilir.

Kadınlar için doğum, erkekler için askerlik ve yurtdışı borçlanması gibi faktörler, emekli maaşını olumlu etkileyebilir. Bunlar, Sosyal Güvenlik tavanına göre hesaplandığında maaşı artırabilir.

Emeklilik döneminde daha yüksek bir maaş alabilmek için çeşitli faktörler ve yöntemler bulunmaktadır. Ancak en temel adım, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yüksek prim ödemeleri ve ücretlerin bildirilmesidir. Emekli maaşının artırılması için bu faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Emeklilikle ilgili gelişmeleri ve haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Tüm güncel bilgilere sitemiz finans365.com üzerinden ulaşabilirsiniz.