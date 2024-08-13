Çalışan SSK'lı herkesi ilgilendiriyor! 5 Yıllık detaya dikkat etmezseniz, Hakkınız yanabilir!

Yıllık ücretli izin hakları, anayasa tarafından güvence altına alınmış önemli bir haktır. Ancak birçok çalışan, işverenlerin izin vermemesi veya zaman bulamama gibi nedenlerle bu haklarını kullanamıyor. Uzmanlar, yıllık izinlerin doğru kullanımı ve suistimallerin önlenmesi konusunda önemli bilgiler sunuyor. İşte yıllık izin haklarınızı korumanız için bilmeniz gerekenler:

İşverenin İzin Kullandırma Sorumluluğu

Çalışanların yıllık izin hakları, işverenlerin dikkatle yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür. İşverenler, izinlerin fiilen kullanıldığını kanıtlamak zorundadır. Bu kanıt, genellikle imzalı bir izin defteri veya benzeri belgelerle sağlanır. Ancak bazı işverenler, kullanılmayan izinler için işçiden yazılı beyan alarak, izinlerin kullanıldığını göstermeye çalışabilir. Yargıtay, bu tür belgeler mevcut olsa bile iznin fiilen kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğu durumlarda, işçinin beyanını dikkate alma kararı verebilmektedir.

İşten Ayrılma Durumunda İzin Ücretinin Talebi

Çalışanlar, işten ayrıldıklarında kullanılmayan izinlerin ücretini talep etme hakkına sahiptir. İş akdinin nasıl sona erdiği bu konuda önemli bir fark yaratmaz. İşçi, haklı bir neden olmadan işten çıkarılsa bile, kullanılmayan izinlerin ücreti son alınan ücret üzerinden ödenir. Bu durumda işçinin, kullanılmayan izinlerin ücreti için işverenine başvuruda bulunması gerekmektedir.

5 Yıllık Zamanaşımı Süresi

Yıllık izin ücretinin talep edilmesi için işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde başvuru yapılmalıdır. İşveren ödemeyi yapmazsa, bu 5 yıl içinde dava açılmalıdır. Bu sürenin geçmesinin ardından izin ücreti talep edilemez. Dolayısıyla, haklarını kaybetmemek için bu süre zarfında gerekli adımları atmak oldukça önemlidir.

Kanıt Toplama ve Dava Açma

İşini kaybetme korkusuyla iznini kullanmayan, ancak işverenin baskısıyla izin günlerinde çalışmış gibi görünen çalışanlar, işten ayrıldıklarında izin ücretini alabilmek için kanıt toplamalıdır. Yıllık izinli gösterilen günlerde fiilen çalıştığını kanıtlayan işçiler, bu haklarını almak için dava açabilirler. İzinlerin fiilen kullanıldığını gösteren belgeler ve tanıklar, bu süreçte oldukça yardımcı olabilir.