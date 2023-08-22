Advert

Çalışan Çalışmayan Herkese PTT 2500 TL Para Dağıtıyor TCKN'ye Şipşak Ödeniyor

Dar gelirli vatandaşım temel ihtiyaçlarına karşılamak amaçlı devlet birçok destek ödemesi sağlıyor.

Çalışan Çalışmayan Herkese PTT 2500 TL Para Dağıtıyor TCKN'ye Şipşak Ödeniyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-08-2023 20:13

Dar gelirli vatandaşım temel ihtiyaçlarına karşılamak amaçlı devlet birçok destek ödemesi sağlıyor. İhtiyacı olan vatandaşa sosyal yardım programı adı altında hükümet tarafından ödenen desteklerin kalem sayısı gün gün artıyor. Temmuz ayı içerisinde neredeyse tüm destek ödemelerine zam yapılmış bulunmakta iken yeni bir destek kapısı daha aralanmış bulunuyor. PTT'ye kimlik kartı ile gidip başvuran vatandaşa 2500 TL destek ödemesinin söz konusu olabileceği biliniyor. Özellikle de pandemi dönemi sonrasında işsizliğin hat safhada seyrettiği asgari ücret ve emekli maaşının bile açlık sınırının altında kaldı günümüzde vatandaş kendisine sunulan ek gelir fırsatlarını değerlendirmek istiyor. Hal bu iken sosyal program kapsamında sunulan yardımları yakından takip ediliyor.

65 YAŞ AYLIĞI ZAMLANDI

Geçtiğimiz dönemde duyurulan yeni bir sosyal yardım kapsamında 2500 TL'lik destek ödemesi hemen alabileceksiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek kapsamında 2500 TL değerinde ödeme başvuran ve hak kazanan bireye ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli olduğuna kanaat getirilmiş 65 yaş üstü bireylere 2500 TL nakit yardım yapılmaktadır. 65 yaş aylığı adı altında ödenen bu destek programından herhangi bir sigortası ve geliri olmayan bireyler faydalanabilmektedir. Bu destek ödemesi ise PTT tarafından sunulan düzenli ödemeler arasında yer almakta ve her ay ödenmektedir

AİLE BAKANLIĞI ONAY VERİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onayı ile hak sahibi olunabilen 65 yaş aylığı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında zamlı olarak ödeneceği açıklanmış ve bu miktar da 2348 TL'ye ulaşmıştır. 2023 yaşlılık maaşı Temmuz ayı itibarıyla 2348 TL ödenmektedir. Zam yapılmadan önceki ödemesi ile 1997 TL olarak açıklanmıştı. 65 yaş maaşından hak sahibi olabilmek için başvuran Bireyde birkaç şart aranmaktadır. 65 yaşına doldurmuş olan biri SSK emekli sandığı bağ-kur gelir ve aylık hakkından faydalanmaması durumunda hak sahibi olabilmektedir. Muhtaçlık sınırından az geliri olan 65 yaş üstü bire kaymakamlıkca tespit edilmesi durumunda anında maaşa bağlanabilmektedir.

Benzer Haberler
Altın fiyatlarında tsunami geliyor! İslam Memiş ağzından kaçırdı! Fiyat tahmini bomba! Altın fiyatlarında tsunami geliyor! İslam Memiş ağzından kaçırdı! Fiyat tahmini bomba!
23 AĞUSTOS sigara fiyatlarına yeni zam geldi! Camel, Kent, Muratti, Chesterfield, Maltepe, Samsun zamlı sigara fiyatları belli oldu 23 AĞUSTOS sigara fiyatlarına yeni zam geldi! Camel, Kent, Muratti, Chesterfield, Maltepe, Samsun zamlı sigara fiyatları belli oldu
67.700 TL PTT üzerinden emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar dikkat! Başvuru az önce başladı 67.700 TL PTT üzerinden emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar dikkat! Başvuru az önce başladı
EYT olmadan erken emeklilik geldi! Emeklilik yaşı 1-2-3-4-8 yıl düşüyor! Staj ve çıraklık mağdurları ve ev hanımları... EYT olmadan erken emeklilik geldi! Emeklilik yaşı 1-2-3-4-8 yıl düşüyor! Staj ve çıraklık mağdurları ve ev hanımları...
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye ara zam için kesin rakam ve tarih verildi: SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye ara zam için kesin rakam ve tarih verildi: "En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak"
2000 sonrası sigorta girişi olanlara bayram ettiren haber! Kadın/ Erkek/ Memur 49-56 yaşa kadar... 2000 sonrası sigorta girişi olanlara bayram ettiren haber! Kadın/ Erkek/ Memur 49-56 yaşa kadar...
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin