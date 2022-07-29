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Gecce Magazin Haberleri

‘Çakallarla Dans 6’nın çekimleri tamamlandı!

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 6’ filminin çekimleri tamamlandı. Çekimlerin son bölümünün Bodrum’da ve Yunan adası Kos’ta gerçekleştirilmesinin ardından ekip son kez paydos dedi! Kos’taki son sahne çekiminin bitiminde birlikte hatıra fotoğrafı çektiren ekip ve oyuncular, serinin en komik filmini çektiklerinin altını çizdi.

‘Çakallarla Dans 6’nın çekimleri tamamlandı!
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 29-07-2022 15:58

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden ‘Çakallarla Dans’ın altıncı macerasında, seyircinin çok sevdiği kahramanlarımız bu kez sınırları aşıyor ve yurt dışına açılıyor! 2010 yapımı ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam eden ‘Çakallarla Dans’ın senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası taşıyor.

‘Çakallarla Dans 6’da efsane ekip Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geliyor. Altıncı filmde Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan kadroya katılıyor.

‘Çakallarla Dans 6’, yeni sezonda sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

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