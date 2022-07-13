  • 13 TEMMUZ Çarşamba 22:36
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Çağlar Ertuğrul'dan 'Teşkilat'a veda!

Teşkilat dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Serdar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi diziden ayrıldığını açıkladı.

Çağlar Ertuğrul'dan 'Teşkilat'a veda!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-07-2022 11:21

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta şok bir veda yaşandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay dizinin sevenlerini hayrete düşürdü. Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un dizinin yeni sezonunda olmayacağı açıklandı.

Oyuncu sosyal medyadan şu sözleri paylaşarak dizinin izleyenlerine veda etti: “67 haftada unutulmayacak anılar biriktirdik. Yüzlerce emekçisiyle gurur veren bir iş ortaya çıkardık. En zor şartlarda bile binlerce destekçisinden moral bulduk. Sonsuz teşekkürler! Ve şüpheniz olmasın ‘Teşkilat’ yeni sezonda da son derece heyecanlı olmaya devam edecek

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir birbirlerini öpmeye doyamadı!
Zehra Çilingiroğlu tatilde! Annesini dinlemeye geldi!