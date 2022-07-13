Çağlar Ertuğrul'dan 'Teşkilat'a veda!

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta şok bir veda yaşandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay dizinin sevenlerini hayrete düşürdü. Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un dizinin yeni sezonunda olmayacağı açıklandı.

Oyuncu sosyal medyadan şu sözleri paylaşarak dizinin izleyenlerine veda etti: “67 haftada unutulmayacak anılar biriktirdik. Yüzlerce emekçisiyle gurur veren bir iş ortaya çıkardık. En zor şartlarda bile binlerce destekçisinden moral bulduk. Sonsuz teşekkürler! Ve şüpheniz olmasın ‘Teşkilat’ yeni sezonda da son derece heyecanlı olmaya devam edecek