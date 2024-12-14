Çağlar Ertuğrul’dan örnek davranış: Tüm gelirini bağışlayacak

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar hayırsever kişiliğiyle de tanınan Çağlar Ertuğrul, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın (Koruncuk) 45’inci Yıl Balosu’nda anlamlı bir ödüle layık görüldü. Eğitime ve vakfa yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi alan Ertuğrul, gecede yaptığı açıklamayla takdir topladı.

Çağlar Ertuğrul’dan örnek davranış: Tüm gelirini bağışlayacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-12-2024 19:36

Ünlü oyuncu, dijital platformda yayınlanan ve büyük ilgi gören Prens dizisinin 3. sezonundan elde edeceği gelirin tamamını Koruncuk Vakfı’na bağışlayacağını duyurdu. Yaptığı açıklamada, vakıfla uzun yıllardır sürdürdüğü iş birliğinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ertuğrul, özellikle kız çocuklarının eğitimine ve barınmasına destek olmanın kendisi için büyük bir öncelik olduğunu belirtti.

Çağlar Ertuğrul’un bu anlamlı bağışı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Hayranları, oyuncunun hem sanatıyla hem de topluma katkılarıyla örnek bir isim olduğunu dile getirerek Ertuğrul’a övgüler yağdırdı.

Geçtiğimiz günlerde erken final yapan Kalpazan dizisindeki performansıyla da beğeni toplayan Ertuğrul, sahne ışıklarının ötesinde yardımseverliğiyle gönülleri fethetmeye devam ediyor.