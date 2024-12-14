Çağlar Ertuğrul’dan örnek davranış: Tüm gelirini bağışlayacak

Ünlü oyuncu, dijital platformda yayınlanan ve büyük ilgi gören Prens dizisinin 3. sezonundan elde edeceği gelirin tamamını Koruncuk Vakfı’na bağışlayacağını duyurdu. Yaptığı açıklamada, vakıfla uzun yıllardır sürdürdüğü iş birliğinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ertuğrul, özellikle kız çocuklarının eğitimine ve barınmasına destek olmanın kendisi için büyük bir öncelik olduğunu belirtti.

Çağlar Ertuğrul’un bu anlamlı bağışı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Hayranları, oyuncunun hem sanatıyla hem de topluma katkılarıyla örnek bir isim olduğunu dile getirerek Ertuğrul’a övgüler yağdırdı.

Geçtiğimiz günlerde erken final yapan Kalpazan dizisindeki performansıyla da beğeni toplayan Ertuğrul, sahne ışıklarının ötesinde yardımseverliğiyle gönülleri fethetmeye devam ediyor.