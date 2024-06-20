Çağla Şıkel'in tatil günlüğü

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlü isimler de tatil beldelerine akın etmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de model ve sunucu Çağla Şıkel oldu. Şıkel, eşi Emre Altuğ ve çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte tatil için yola çıktı.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran 45 yaşındaki Şıkel, tatil boyunca spor yapmaktan da geri kalmıyor. Günün büyük bir kısmını çocuklarıyla birlikte geçiren Şıkel, fırsat buldukça spor salonuna gidip egzersiz yapıyor.

Çağla Şıkel'in ailesiyle birlikte geçirdiği bu keyifli tatil, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Tatil fotoğrafları ve spor yaparken çekilen videolarıyla hayranlarını selamlayan Şıkel, dinlendirici ve eğlenceli bir tatil geçiriyor.

Ünlü modelin tatil macerası, ailesiyle birlikte geçirdiği mutlu anlarla dolu. Gözlerden uzak, huzurlu bir tatil geçirmeyi tercih eden Şıkel ve ailesi, yaz mevsiminin keyfini doyasıya çıkarıyor.