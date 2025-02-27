Çağla Şıkel'den yeni ilişkisi hakkında gizemli açıklama!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Levent’te bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel, yeni ilişkisiyle ilgili merak edilenlere esprili bir dille yanıt verdi.

Kısa süre önce Londra Moda Haftası kapsamında podyuma çıkan Şıkel, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen “Erkek arkadaşınızı tanıyabilir miyiz?” sorusuna, “Daha sonra tanışırsınız. Hava soğuk” diyerek kaçamak bir yanıt vermişti.

Güzel modelin gönlünü tekstilci Erinç Ulutürk’e kaptırdığı ortaya çıkarken, çiftin birlikteliği magazin dünyasında gündem oldu.

İş insanı Erinç Ulutürk'le görüntülenmesi hakkında ilk defa konuşan Şıkel, "Kalbim hızlı atmaya başlıyor.

İki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde konuşmayı istemiyorum. Biz birbirimiz tanıma dönemindeyiz. Detay vermeye utanıyorum" yorumunu yaptı.