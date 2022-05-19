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Gecce Magazin Haberleri

Çağla Şıkel'den 'Victoria's Secret' açıklaması!

Çağla Şıkel, sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Victoria's Secret iddialarına yanıt verdi.

Çağla Şıkel'den 'Victoria's Secret' açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-05-2022 09:32

Çağla Şıkel, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şıkel, yıllar önce rol aldığı Cenet Mahallesi dizisi nedeniyle Victoria's Secret defilesinde yer alamadığı iddialarına yanıt verdi:  "Bana böyle bir teklif gelmedi, Cennet Mahallesi hayatımda özel ve önemli bir yerde. Aynı anda böyle bir teklif gelseydi; Türker ağabeye gidip, 'Beni azad eder misin? Bir iki podyuma çıkıp yürüyüp geleceğim" derdim, herhalde değerlendirirdim. Her şeyin bir dönemi vardır, o dönem olsaydı olurdu. Bunun için bir girişimim olmadı. Ben Türkiye'de o ayarda yapılan en iyi defilelere çıkmış, yürümüş iyi bir modelim. Aklımda kalan içimde ukde kalan bir şey yok " dedi. 

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