Çağla Şıkel'den 'Victoria's Secret' açıklaması!

Çağla Şıkel, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şıkel, yıllar önce rol aldığı Cenet Mahallesi dizisi nedeniyle Victoria's Secret defilesinde yer alamadığı iddialarına yanıt verdi: "Bana böyle bir teklif gelmedi, Cennet Mahallesi hayatımda özel ve önemli bir yerde. Aynı anda böyle bir teklif gelseydi; Türker ağabeye gidip, 'Beni azad eder misin? Bir iki podyuma çıkıp yürüyüp geleceğim" derdim, herhalde değerlendirirdim. Her şeyin bir dönemi vardır, o dönem olsaydı olurdu. Bunun için bir girişimim olmadı. Ben Türkiye'de o ayarda yapılan en iyi defilelere çıkmış, yürümüş iyi bir modelim. Aklımda kalan içimde ukde kalan bir şey yok " dedi.