Çağla Şıkel’den Edis’e: ''Seni Seviyoruz!''

Edis, kendisini izleyenlerin karşısına birçok sürprizle çıktı. “Sizi çok özlemişim.” diyerek izleyicilerini selamlayan şarkıcı, “Bir buçuk saat boyunca çok eğleneceğiz, her şeyi unutacağız.” dedi.

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Çağla Şıkel de vardı. Protokolde yerini alan Şıkel, basın mensuplarıyla sohbet etti. Şıkel, tatil planlarını soran muhabirlere, “Bana henüz yaz gelmedi. Sadece yaz fotoğraflarına bakıyoruz. 4 haftam daha var, buradayım. Sonra inşallah ailemle birlikte Çeşme’ye geçeceğim. Annemlerle de orada buluşacağım. Arada da Bodrum’a gidip, geleceğim. Geçen sene hiç fırsat olmadı, bu sene gideceğim. Çok özledim… Aslında kışın hafta sonları çocuklarımla doğa ile iç içe oluyoruz. Kamp yapıp, çadırda kalmayı biz kışın hallediyoruz. Yazın tek özledim şey; deniz, kum, güneş ve bir de saatimi kurmadan uyanmak…” dedi. Konseri en ön sıradan dinleyen ünlü isim, gece boyunca Edis’in şarkılarında dans etti. Şıkel, ayrıca Edis’e defalarca, “Seni seviyoruz!” diyerek, seslendi.