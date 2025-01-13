Çağla Şıkel'den 15 yaş küçük sevgilisi haberlerine tepki: "Benim 60 olmam gerekiyor"

Çağla Şıkel’den yaş iddialarına sert tepki: "Benim 60 olmam gerekiyor"

Çağla Şıkel'den 15 yaş küçük sevgilisi haberlerine tepki:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2025 16:57

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, hakkında çıkan “15 yaş küçük sevgilisi var” iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanından çıkarken yeni sevgilisiyle görüntülenen Şıkel, basında yer alan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

“ARAŞTIRMAK YOK, YAZMAK ÇOK KOLAY”
Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına şu ifadeleri yazdı:
"Hiçbir şekilde araştırmadan, sormadan ‘15 yaş küçük sevgilisi’ yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse, benim 60 olmam gerekiyor."

Bu açıklamasıyla Şıkel, hem yaşıyla ilgili yapılan spekülasyonlara hem de sevgilisinin yaşına yönelik iddialara göndermede bulundu.

ESKİ AŞKLAR GERİDE KALDI
Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile yollarını ayırdıktan sonra uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamış, daha sonra avukat Nail Gönenli ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Ancak bu ilişki iki kez ayrılıp barışmalarına rağmen kısa sürmüştü. Gönenli’nin, ayrılığın ardından şef İdil Yazar ile yeni bir ilişkiye başlaması magazin dünyasında konuşulurken, Şıkel’in yeni sevgilisiyle görüntülenmesi dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK YAĞDI
Çağla Şıkel’in açıklamasına sosyal medya takipçileri de destek verdi.

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