Çağla Boz ve Mehmet Dinçerler Bebek’te görüntülendi: "Sadece spor yapıyoruz"

Ünlü oyuncu Çağla Boz ve iş insanı Mehmet Dinçerler, Bebek’te birlikte yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Keyifli bir sohbet eşliğinde yürüyen ikili, basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

Gazetecilerin "Aranızda bir ilişki mi var?" sorusuna karşılık, Çağla Boz ve Mehmet Dinçerler aşk iddialarını yanıtsız bıraktı. İkili, kısa bir açıklama yaparak sadece "Spor yapıyoruz" demekle yetindi. Bu görüntülerin ardından sosyal medyada ikilinin arasındaki ilişkinin ne olduğuna dair yorumlar artmaya başladı.