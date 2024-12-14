Onur Aktaş yazdı...



Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı ve yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Eşref” dizisi şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Fakat dizinin sadece konusuyla değil, bir başka kritik soruyla da gündemde olduğunu söyleyebilirim: Çağatay Ulusoy'un partneri kim olacak?

Dizi yeraltı dünyasının ünlü ismi Eşref’in hayatına odaklanacak. Ethem Özışık'ın kaleminden çıkan bu iddialı yapımın yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturacak. Şubat ayında yayın hayatına başlaması planlanan dizi, şimdiden magazin ve sosyal medya gündemini meşgul etmeye başladı bile.

Çağatay Ulusoy önceki gün Etiler'de bir iş toplantısına katıldı. Çıkışta magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet ederken şöyle bir şey söyledi: "Henüz partnerim belli değil."



Bu açıklama, sosyal medyada şimşekleri üzerine çekti ve hayranları harekete geçirdi.

Sosyal medyanın neredeyse bir casting ajansı gibi çalıştığı bu günlerde, hayranları çoktan Çağatay Ulusoy'un yanında görmek istedikleri partner adaylarını listelemeye başladı bile. Hazal Kaya, Esra Bilgiç ve Ayça Ayşin Turan gibi isimler, bu tartışmanın başlıca figürleri olarak öne çıkıyor. Özellikle Hazal Kaya ile olan “Adını Feriha Koydum” dizisindeki unutulmaz uyumları, hayranların onu tekrar Ulusoy'la görmek istemesine neden oluyor. Ancak yapımcıların farklı bir yön arayışında olduğu da söyleniyor.



Durmak bilmeyen hayranlar Çağatay Ulusoy'u görmek istedikleri isimle ilgili çeşitli görseller ve videolar hazırlayarak yapım şirketine baskı kurmaya çalışıyor.



Günümüzde sosyal medyanın önemi malum. Bakalım; Çağatay Ulusoy'a partner arayışında sosyal medya ne denli etkili olabilecek?