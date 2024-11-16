Çağatay Ulusoy'lu 'Eşref' geliyor!

Tims&B Productions’ın yeni ve iddialı dizisi Eşref, ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’u ekranlara geri getiriyor. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği dizinin ön hazırlıkları titizlikle devam ederken, kanal görüşmelerinin sürdüğü ve dizinin yakında sete çıkacağı öğrenildi.

Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği Eşref, yeraltı dünyasında geçen çarpıcı bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulusoy, dizide kudretinin zirvesinde olan, gözü kara bir suç örgütü lideri Eşref karakterine hayat verecek. Gücü, parası ve adamlarıyla istediği her şeye sahip olan Eşref, tüm bu ihtişama rağmen, yıllar önce tanıştığı ve adını bile bilmediği bir aşkın esiri olarak yaşamını sürdürüyor.

Eşref’in hikâyesi, çocukluğunda amcasıyla birlikte mevsimlik işçi olarak çalıştığı Afyon’daki bir çiftlikte gördüğü gizemli bir kızla başlıyor. O kızın adını kendi içinde “Rüya” olarak koyan Eşref, onu bulmak için hayatı boyunca mücadele etmiş ve sonunda “Yetimler” adlı suç dünyasının önemli bir parçası olmuştur. Ancak yıllar sonra karşısına çıkan Nisan adında bir kadın, hayatını kökünden değiştirecektir.

Nisan, Eşref’in kalbini kazanmaya başlasa da gerçekte Çiğdem adlı bir polise muhbirlik yapmaktadır. Bu sır, Eşref’in karanlık dünyasındaki dengeleri alt üst edecektir.

Etkileyici konusu ve Çağatay Ulusoy’un güçlü performansıyla şimdiden büyük merak uyandıran Eşref, izleyicilere yeraltı dünyası ile duygusal bir hikâyeyi harmanlayan çarpıcı bir yapım sunmaya hazırlanıyor.