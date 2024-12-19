Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in buluşması sosyal medyada gündemde!



Onur Aktaş yazdı...





"Eşref Rüya", yeni yılda ekranlarımızın çok konuşulacak projelerinden biri olacak gibi görünüyor: Tims&B imzalarını taşıyan, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığında, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Ethem Özışık tarafından kaleme alınan bu dizi, daha sete çıkma süreci başlamadan gündem yaratmayı başardı.

Dizinin başrol oyuncularının kim olacağı uzun süre tartışma konusu olmuştu. Yapım şirketinin ters köşe hamlesiyle, çok tartışan isimler bir kenara bırakılıp, çağın en popüler oyuncularından Çağatay Ulusoy ile başarılı oyuncu Demet Özdemir bir araya getirildi. Bu seçim, sosyal medyada gündem olurken kimi kesimler bu işbirliğinden oldukça heyecanlı, kimileri ise bekledikleri isimlerin projede yer almaması sebebiyle hayal kırıklığı yaşadı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir: Uyumu merak edilen ekran çiftleri

Ulusoy, dizide Eşref adında çocukluk travmaları ve suç dünyasında geçirdiği yıllarla şekillenen karanlık bir karakteri canlandıracak. Şu ana kadar oynadığı projelerde genellikle karizmatik ve çok boyutlu karakterleri başarıyla ekrana taşıyan Ulusoy, bu kez izleyiciye daha derin bir hikâye sunmaya hazırlanıyor. Demet Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref’in hayatına giren genç müzisyen Nisan rolüyle, kalplere dokunacak bir performans vaadediyor.

Eşref ve Nisan’ın çatışmalı ama bir o kadar tutkulu hikâyesi, izleyiciyi ekrana kilitleyecek gibi duruyor. Ancak bu uyum, seyircinin beklentisini karşılayacak mı, bunu zaman gösterecek.

İzleyicinin beklentileri karşılanacak mı?

Sosyal medyada çok konuşulan bir başka detay ise partner seçimi. Çağatay Ulusoy’un karşısında rol alacak isim için Hazal Kaya, Esra Bilgiç ve Ayçe Ayşin Turan gibi çok sayıda favori isim gündeme gelmişti. Ancak yapım ekibi, beklenenin dışında bir karar alarak Demet Özdemir’i tercih etti. Bu karar, şu ana kadar büyük oranda olumlu karşılandı ve özellikle Özdemir’in müzisyen bir karakteri canlandıracak olması şimdiden heyecan uyandırdı.

Bir aşk, bir ceza

“Bir aşk, bir ceza” sloganıyla tanıtılan "Eşref Rüya", aşk ve dramın yanı sıra suç dünyasının karanlık yüzünü de ortaya koyacak gibi görünüyor. Dizi, şimdiden yılın en çok merak edilen yapımlarından biri olma yolunda ilerliyor. Ocak ayı sonunda sete çıkacak olan proje, hikâyesi ve kadrosuyla beklentileri yüksek tutuyor.

Yılın ilk aylarında izleyiciyle buluşacak bu dizi, başarılı bir yapımın bütün işaretlerini taşıyor. Bakalım "Eşref Rüya", ekranlarda beklenen etkiyi yaratabilecek mi?