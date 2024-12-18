Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir aynı dizide!

Kanal D ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Eşref Rüya" dizisi, başrolleriyle şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’a eşlik edecek kadın başrol oyuncusu sonunda belli oldu: Demet Özdemir!

Tims&B yapımcılığında hayata geçirilen, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Uluç Bayraktar oturuyor. Ekranların en çok konuşulan isimlerini bir araya getiren "Eşref Rüya", 2024’te Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Ulusoy ve Özdemir’in uyumu şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Büyük prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizinin, yeni yılın en iddialı yapımları arasında yer alması bekleniyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanının yakında yayınlanacağı da gelen bilgiler arasında.