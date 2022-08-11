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Çağatay Ulusoy sette kaza geçirdi mi? Duygu Sarışın açıkladı!

Duygu Sarışın, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Çağatay Ulusoy'un rol aldığı dizinin setinde kaza geçirdiği yönündeki söylentilerle alakalı konuştu. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Sarışın, "Öyle bir kaza yok. Çağatay Bey'in sağlığı gayet yerinde." dedi

Çağatay Ulusoy sette kaza geçirdi mi? Duygu Sarışın açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2022 14:13

Duygu Sarışın önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden oyuncuya gazeteciler, Çağatay Ulusoy'un rol aldığı dizinin setinde kaza geçirdiğine dair çıkan haberleri sordu. Sarışın, çıkan haberleri "Öyle bir kaza yok. Çağatay Bey'in sağlığı gayet yerinde. Sorduğunuz için teşekkür ederim"  sözleriyle yalanladı.

"YENİ DÖNEMDE EKRANDA OLACAĞIM"

Ayrıca, "Yeni dönemde ekranda olacak mısınız?" sorusuna da cevap veren oyuncu, "Evet, olacağım. İki televizyon projesi var. İkisinden birine karar vereceğim." diye konuştu.

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