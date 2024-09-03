Çağatay Ulusoy, Instagram'da şov yaptı! Bu paylaşım çok konuşulur!

Çağatay Ulusoy, balık yakaladığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Ulusoy için "boyu kadar balık tutmuş" yorumları yapıldı.

Çağatay Ulusoy, Instagram'da şov yaptı! Bu paylaşım çok konuşulur!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2024 13:15

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, doğa tutkusu ve balıkçılığa olan ilgisiyle bilinen isimlerden biri. Son paylaşımı ise bu tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ulusoy, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yakaladığı büyük balığı takipçileriyle buluşturdu.

Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, hayranları "boyu kadar balık tutmuş" gibi esprili yorumlarla ünlü oyuncunun başarısını kutladı. Çağatay Ulusoy’un bu doğa ve denizle iç içe anları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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