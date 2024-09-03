Çağatay Ulusoy, Instagram'da şov yaptı! Bu paylaşım çok konuşulur!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, doğa tutkusu ve balıkçılığa olan ilgisiyle bilinen isimlerden biri. Son paylaşımı ise bu tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ulusoy, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yakaladığı büyük balığı takipçileriyle buluşturdu.

Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, hayranları "boyu kadar balık tutmuş" gibi esprili yorumlarla ünlü oyuncunun başarısını kutladı. Çağatay Ulusoy’un bu doğa ve denizle iç içe anları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.