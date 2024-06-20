Çağatay Akman, yeni teklisi "Yine Kendi Başımda" ile müzik arenasında

2016 yılında yayınlanan ve 354 milyon izlenmeye ulaşan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Akman, bu kez sözlerini Ceyhun Çelikten ile birlikte yazdığı yeni parçası için kamera karşısına geçti. Klibin yönetmenliğini ise Kemal Başbuğ üstlendi.

"Yine Kendi Başımda" adını taşıyan şarkı, yaza damga vurmayı hedefliyor. Çağatay Akman'ın eşsiz yorumu ve enerjisiyle dolu bu şarkı, yarın itibarıyla Poll Production YouTube kanalı ve dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.