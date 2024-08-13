Büşra Pekin sürpriz projede!

Genco Arı’nın “Prodüktör” isimli albümüne Cem Yılmaz, Hande Yener, Göksel, Teoman, Melek Mosso gibi isimlerinden ardından sevilen oyuncu Büşra Pekin de katıldı.

Sözü ve Müziği Genco Arı’ya ait şarkıyı ünlü oyuncu seslendirdi.

Dünya çapında başarılara imza atan ve birçok önemli ismi başarıya ulaştırdığı hit parçaları ile müzik dünyasının en önemli figürlerinden olan prodüktör ve piyanist Genco Arı, yaz sonrası “PRODÜKTÖR” isimli albümü yayınlayacağını duyurmuştu.

Süpervizörlüğünü menajer Çağlar Tavşanoğlu’nun üstlendiği projenin koordinatörlüğünü ise ünlü prodüktörün eşi ve başarılı sanatçı Burcu Arı yaptı.