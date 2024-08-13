Büşra Pekin sürpriz projede!

Genco Arı’nın “Prodüktör” isimli albümüne Büşra Pekin de katıldı. İşte detaylar...

Büşra Pekin sürpriz projede!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 14:13
Genco Arı’nın “Prodüktör” isimli albümüne Cem YılmazHande YenerGökselTeomanMelek Mosso gibi isimlerinden ardından sevilen oyuncu Büşra Pekin de katıldı. 
 
Sözü ve Müziği Genco Arı’ya ait şarkıyı ünlü oyuncu seslendirdi. 
 
Dünya çapında başarılara imza atan ve birçok önemli ismi başarıya ulaştırdığı hit parçaları ile müzik dünyasının en önemli figürlerinden olan prodüktör ve piyanist Genco Arı, yaz sonrası “PRODÜKTÖR” isimli albümü yayınlayacağını duyurmuştu. 
 
Süpervizörlüğünü menajer Çağlar Tavşanoğlu’nun üstlendiği projenin koordinatörlüğünü ise ünlü prodüktörün eşi ve başarılı sanatçı Burcu Arı yaptı.
 
Fikri KarayelEvrencan GündüzBurcu ArıGünce Koral ve ismi henüz duyurulmayan güçlü isimlerin de yer aldığı albümün önümüzdeki sonbaharda yayınlanması planlanıyor.
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