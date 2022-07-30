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Gecce Magazin Haberleri

Buse Varol'un deniz keyfi

Şarkıcı Alişan ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Buse Varol, Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Bodrum tatiline son hız kesmeden devam eden ve geçtiğimiz günlerde eşi ile görüntülenen Buse Varol'un yanında bu kez Alişan yoktu.

Buse Varol'un deniz keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2022 10:44

 Geçtiğimiz hafta eşi Alişan ile Bodrum'da tatil yapan Buse Varol, bu kez arkadaşlarıyla görüntülendi.

Türkbükü'nde objektiflere takılan ünlü oyuncunun yanında bu kez eşi Alişan yoktu.

Arkadaşları ile gittiği mekanda denize giren ve bir hayli keyifli olduğunu görünen Buse Varol, serin suların tadını çıkardı.

Yüzen iskeleden tek başına denize atlayan iki çocuk annesi Buse Varol, fit vücudu ve güzelliği ile dikkat çekti.

Bir hayli keyifli olduğunu görünen Buse Varol, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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