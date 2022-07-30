Buse Varol'un deniz keyfi

Geçtiğimiz hafta eşi Alişan ile Bodrum'da tatil yapan Buse Varol, bu kez arkadaşlarıyla görüntülendi.

Türkbükü'nde objektiflere takılan ünlü oyuncunun yanında bu kez eşi Alişan yoktu.

Arkadaşları ile gittiği mekanda denize giren ve bir hayli keyifli olduğunu görünen Buse Varol, serin suların tadını çıkardı.

Yüzen iskeleden tek başına denize atlayan iki çocuk annesi Buse Varol, fit vücudu ve güzelliği ile dikkat çekti.

Bir hayli keyifli olduğunu görünen Buse Varol, denizin ve güneşin tadını çıkardı.