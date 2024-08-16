Bursaspor’a Büyük Destek: ‘Yanındayım’ Kampanyasında 301 Milyon TL Toplandı

Bursaspor’a Büyük Destek: ‘Yanındayım’ Kampanyasında 301 Milyon TL Toplandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-08-2024 23:25

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan, ancak son yıllarda maddi zorluklar nedeniyle TFF 3. Lig'e düşen Bursaspor, yeniden ayağa kalkmak için başlattığı ‘Yanındayım’ kampanyasında önemli bir başarı elde etti. Yeşil-beyazlı kulüp, kampanyaya bugüne kadar yapılan bağışların 301 milyon 493 bin TL’ye ulaştığını açıkladı.

Bursaspor, kötü yönetimlerin ve finansal sıkıntıların kulübü zor duruma soktuğu bu süreçten çıkmak adına Türkiye'de örneğine nadir rastlanan bir kampanyaya imza atarken, bu kampanya tüm hızıyla devam ediyor.

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