Burka Yörük, Tuana Yılmaz’a evlenme teklifi etti!

Kanal D’de ekrana gelen ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ dizisinde Fecir karakterini canlandıran Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz’a evlenme teklifi etti.

Burka Yörük, Tuana Yılmaz’a evlenme teklifi etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2024 11:27

Kanal D'de ekrana gelen 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde Fecir karakterine hayat veren Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti.

Romantik anları Instagram hesabından paylaşan Yörük, "İki kez 'Evet' dedim" notuyla duygu dolu anlarını takipçileriyle paylaştı. Bu mutlu an, çiftin hayranlarından ve yakın çevresinden büyük beğeni topladı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni ve tebrik mesajıyla dolup taştı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz'a mutluluklar dilerken, çiftin düğün hazırlıkları da merakla bekleniyor.

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