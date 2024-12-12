Burcu Özberk’ten duygu yüklü doğum günü mesajı: “İyi ki doğdum”

Burcu Özberk doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Burcu Özberk’ten duygu yüklü doğum günü mesajı: “İyi ki doğdum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2024 11:34

Ekranların sevilen yüzü Burcu Özberk, 35. yaşını anlamlı bir paylaşımla kutladı. Sosyal medyada doğum gününe özel duygusal bir yazı paylaşan başarılı oyuncu, hayranlarına hem ilham verdi hem de içtenliğiyle bir kez daha gönülleri fethetti.

Özberk, paylaşımında geride bıraktığı bir yılın kendisine kattıklarını ve hayatındaki değişimleri şu sözlerle anlattı: “Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum.”

Bu samimi mesaj, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok takipçisi oyuncunun bu sözlerinden ilham aldıklarını dile getirdi. Burcu Özberk’in hayranları, “İyi ki doğdun” mesajlarıyla sosyal medyada adeta sevgi seli oluşturdu.

Benzer Haberler
Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı: Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı: "Kendisi sizinle yaşıt sayılır"
Hadise ideal erkeği bakın nasıl tarif etti? Hadise ideal erkeği bakın nasıl tarif etti?
Selena Gomez’den mutluluk pozları: Evlilik hazırlıkları başladı! Selena Gomez’den mutluluk pozları: Evlilik hazırlıkları başladı!
Ebru Şahin bıktı: Ebru Şahin bıktı: "Bela mısınız başıma"
Can Borcu dizisinin yayın tarihi açıklandı Can Borcu dizisinin yayın tarihi açıklandı
Siyah Kalp dizisinde beklenmedik ayrılık Siyah Kalp dizisinde beklenmedik ayrılık
ÇOK OKUNANLAR
Kocaali’de Anlamlı Buluşma: Oya Doğan Çocuklarla ve Velilerle Bir Araya Geldi
  • 10-12-2024 18:02

Kocaali’de Anlamlı Buluşma: Oya Doğan Çocuklarla ve Velilerle Bir Araya Geldi

Merve Boluğur'dan Kırmızı Ruj İtirafı:
  • 05-12-2024 16:06

Merve Boluğur'dan Kırmızı Ruj İtirafı: "Ne Olursa Olsun Sürülecek!"

“Sustalı Ceylan” dizisinin Fahriye’si belli oldu
  • 06-12-2024 12:22

“Sustalı Ceylan” dizisinin Fahriye’si belli oldu

Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı:
  • 12-12-2024 14:01

Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı: "Kendisi sizinle yaşıt sayılır"

Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf’ın galasına ünlü akını
  • 11-12-2024 09:11

Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf’ın galasına ünlü akını