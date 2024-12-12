Burcu Özberk’ten duygu yüklü doğum günü mesajı: “İyi ki doğdum”

Ekranların sevilen yüzü Burcu Özberk, 35. yaşını anlamlı bir paylaşımla kutladı. Sosyal medyada doğum gününe özel duygusal bir yazı paylaşan başarılı oyuncu, hayranlarına hem ilham verdi hem de içtenliğiyle bir kez daha gönülleri fethetti.

Özberk, paylaşımında geride bıraktığı bir yılın kendisine kattıklarını ve hayatındaki değişimleri şu sözlerle anlattı: “Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum.”

Bu samimi mesaj, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok takipçisi oyuncunun bu sözlerinden ilham aldıklarını dile getirdi. Burcu Özberk’in hayranları, “İyi ki doğdun” mesajlarıyla sosyal medyada adeta sevgi seli oluşturdu.