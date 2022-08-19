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Burcu Özberk tatil sonrası imaj tazeledi

Çıktığı tatili bitirip İstanbul'a dönen Burcu Özberk ilk iş imaj tazeledi. Güzel oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Burcu Özberk tatil sonrası imaj tazeledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2022 11:47

Güzel oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde yaptığı tekne tatilinden fotoğrafları Instagram'a yüklemişti. Tatile ara veren Özberk, İstanbul'a döndü. Döner dönmez de imajını yeniledi. Saçlarını yandan ördüren ve koyu bir göz makyajı yapan ünlü isim, yeni pozlarını 9.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

Peş peşe fotoğraflarını ve videolarını paylaşan güzel oyuncu, bu tarzıyla Instagram kullanıcılarını ikiye böldü; videolarından birine "Biraz değişiklik mi?" notunu düştü.

 

 

 

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