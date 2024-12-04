Burcu Kısakürek’ten Yeni Şarkı: "Geçer"

"Geçer," ayrılık anında yaşanan o çaresizliği, vedalaşma zorunluluğunu ve kırık bir kalbin kabullenmiş yenilgisini melodilerle buluşturuyor. Kısakürek’in söz ve müziğine Caner Anar’ın düzenlemesi eşlik ediyor; Anar, aynı zamanda gitarlar ve bas gitar ile şarkıya hayat veriyor. Disko ritimleriyle harmanlanan duygusal sözler, şarkıyı hem dans ettiren hem de içsel bir yolculuğa çıkaran bir deneyime dönüştürüyor.

Burcu Kısakürek, "Geçer" hakkında "Bu şarkıyı en kırılgan anlarımda, kalbimin en acı çektiği zamanda yazdım. Bir noktada artık sadece 'neyse boşver' demek zorunda kalıyorsun, ama bu cesur bir boşver değil, çaresiz bir kabulleniş," diyor. Bu cümle, şarkının duygusal derinliğini ve aynı zamanda ritmik gücünü özetliyor.

"Geçer," müzikseverleri dans ederken bir yandan da içsel bir yolculuğa davet eden, hafızalarda yer edecek bir parça olmaya aday.