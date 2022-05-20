Burcu Güneş'in 150 bin TL'lik elbisesi dikkat çekti!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladı.

Kutlamalar çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Burcu Güneş, Antalyalı hayranlarıyla buluştu. Pop müziğinin ünlü ismi, birbirinden hareketli şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı, elinde Türk bayrağıyla 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi ve meydanı dolduran binlerce kişi, Güneş'e eşlik etti.

Burcu Güneş, Antalya konserinde Sevil Erhan’ın tasarımı, altın kaplama ve swarovski boncuklarının 1.5 ayda işlendiği özel dikim beyaz bir kıyafet tercih etti. Geniş repertuvarıyla Antalyalı sevenlerine müzik ziyafeti sunan ünlü şarkıcının elbisesinin 150 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.